Landsberg

11:06 Uhr

Letzter Poetry-Slam 2022 im Stadttheater Landsberg

Plus Der letzte Poetry-Slam für 2022 steht im Landsberger Stadttheater an. Eine Frau begeistert das Publikum besonders.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Eine Liebeserklärung für den Opa im ersten Teil des Abends und strenge Kritik an der Streichung des StGB Paragrafen 219a in der Schlussrunde: Mit diesen zwei anrührenden, nachdenklichen, kritisierenden Texten überzeugte Autorin Anna Lisa Azur die Zuhörer beim Poetry-Slam des Kreisjugendrings Landsberg so sehr, dass sie schlussendlich den Siegerpreis in Empfang nehmen durfte. Skog Ogvann, Zweiter in der Schlussrunde, hatte für den ersten Teil im BGB geblättert und als Erstes den Paragrafen 228 für ein rabenschwarzes Beziehungsgedicht verwendet. Kaum weniger schwarz ging es bei seinem zweiten Text "Tristesse" zu, einer Beziehungsbeichte im Angesicht eines möglicherweise nahenden Todes.

