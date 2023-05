Landsberg

Liberation Concert: Erinnerungen an die "Happy Boys"

Plus In Landsberg steht bei Music and Talk ein zweites DP-Orchester im Mittelpunkt. Lokale Musiker erwecken dessen Sound zum Leben.

Von Minka Ruile

Ihr Name stand für die Musik, der sie sich verschrieben hatten. Denn als sich die "Happy Boys“ nur ein Jahr nach Kriegsende daran machten, den Jazz zurück nach Deutschland zu bringen, waren dies für sie alles andere als glückliche Zeiten. Hinter ihnen lagen die leidvollen Jahre der Verfolgung durch das NS-Regime, und das verband sie mit ihrem Publikum: Juden, die nach der Befreiung noch immer in Lagern verharren und dort auf ihre Aus- beziehungsweise Einreisegenehmigungen warten mussten. Die Unterbringung in Konzentrationslagern war nahtlos übergegangen in die Stationierung in sogenannten "Lagern für Displaced Persons“. Dort allerdings keimte das zarte Pflänzchen Hoffnung, und mit ihm auch die Zauberblume Musik. Neben dem eher klassisch orientierten DP-Orchester, dessen legendäre Konzerte unter dem Dirigat Leonard Bernsteins in Feldafing und Landsberg sich diesen Mai zum 75. Mal jähren, waren die "Happy Boys“ das zweite, im süddeutschen Raum tourende DP-Orchester. Ihnen war im Rahmen der Jubiläumsfeier "Liberation Concert“ nun der Abend "Music and Talk“ im Foyer des Landsberger Stadttheaters gewidmet.

In Landsberg auf die Spur der "Happy Boys" gemacht

"Die Wege haben sich gekreuzt, man hatte ein unterschiedliches Repertoire – aber alle waren sie Überlebende der Shoah“, erläuterte Karla Schönebeck. Gemeinsam mit der Landsberger "12th Street Jazz Connection“ und dem Ammerseer "Trio Nautico“ begab sich die Moderatorin auf die Spur der "Happy Boys“: Die führte erst einmal von einem DP-Camp in der Oberpfalz nach Polen, wo die vor den Nazis in Sicherheit gebrachten "Instrumente ausgebuddelt“ wurden. Das, sagte Schönebeck, "war ein Abenteuer für sich, doch alle, Mensch und Instrument, haben überlebt – and so the music could start again.“

