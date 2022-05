Landsberg

Liberation Concert Landsberg: Der Pianist und die Erinnerung

Im Anschluss an die Gesprächsrunde im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg nutzten Guy Mintus (am Klavier) und Naama Nachum die Gelegenheit, ein Konzert zu geben.

Plus Eine spontane Anfrage bringt den israelischen Pianisten Guy Mintus vor vier Jahren eher zufällig nach Landsberg. Jetzt spielt er aus einem besonderen Anlass.

Von Minka Ruile

Guy Mintus’ Weg nach Landsberg führte über den Gasteig in München. Dort war er nach einem Konzert im November 2017 angesprochen worden, ob er die „Rhapsody in Blue“ in seinem Repertoire habe und diese aus besonderem Anlass vielleicht in Landsberg spielen wolle. Mintus bejahte das eine und sagte das andere zu. „In der darauffolgenden Zeit habe ich viel gelernt“, erinnert sich der israelische Pianist in der Gesprächsrunde „Music and Talk“ vor kleinem Publikum im Festsaal des Historischen Rathauses: über Musik, eine kleine Stadt in Bayern und deren Geschichte, und vor allem ein besonderes Konzert vor über 70 Jahren, dessen gedacht werden sollte.

