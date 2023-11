Landsberg

vor 35 Min.

Liebe, Leidenschaft und Tod im Bannkreis der Kathedrale

Plus Das Théâtre du Héron führt in Landsberg „Der Glöckner von Notre Dame“ in Originalsprache auf. Eine lebendige Inszenierung, die sich auf das Wesentliche konzentriert.

Von Bärbel Knill Artikel anhören Shape

Eine der vielen Facetten im Programm des Landsberger Stadttheaters ist das Theater in Originalsprache, und das hat seine einschlägigen Fans. Doch vor allem auch Schüler nutzen gerne die Gelegenheit, sich die Klassiker in der jeweiligen Sprache anzusehen. Die American Drama Group (ADG Europe) mit ihren vielen Projekten in englischer und französischer Sprache hatte das Théâtre du Héron nach Landsberg geschickt, um die berühmte Geschichte vom Glöckner von Notre Dame, „Notre Dame de Paris“ nach dem Roman von Victor Hugo, zu spielen. Eine schöne Schauergeschichte, die sich rund um das mystische gotische Gebäude der Kathedrale rankt, in einer lebendigen Inszenierung mit starker Bildsprache von Tom Harris.

Die Produktionen des ADG zeichnen sich durch Werktreue und Klarheit aus, sind reduziert auf ein Maß, das auch für junge Zuschauer geeignet ist, und das kommt auch den erfahreneren Theaterbesuchern sehr entgegen. Die Truppe ist jung, dynamisch und lebendig, rennt durchs Parkett, wendet sich an Zuschauer, turnt gelenkig durch das Gerüst, das die Kathedrale darstellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen