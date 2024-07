Liederabend in Landsberg: Romantik unter Gewitterwolken

„Aus der Heimat hinter den Blitzen rot / Da kommen die Wolken her …“ So beginnt der Liederkreis, mit dem Robert Schumann im Alter von 30 Jahren die Gedichte seines Zeitgenossen Joseph von Eichendorff vertonte. Und wirklich: Die kleine, eingeschworene Besucherschar, die sich im Bibliothekssaal der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Landsberg einfand, erlebte die dräuenden und grollenden Gewitterwolken live.

Ein fantastisches Szenario für die zwölf Lieder, die wie eine Wanderschaft aus der Fremde durch Waldlandschaften, eine träumerische Mondnacht über eine rätselhafte Burg und verschiedene Intermezzi schließlich in die Frühlingsnacht führten. Katja Brandl am Flügel ist das fließende, tragende, sicher strömende Fundament für den Bariton Matthias Utz, der mit ungekünstelter, schöner und ausdrucksstarker Stimme die Gemütszustände eindrucksvoll wiedergab. Das Schnörkellose und Authentische an diesem Gesang vermittelte den Liedern eine Glaubhaftigkeit, die sonst so oft durch falsche Übertriebenheit verdorben wird. Beeindruckend war die intensive Ausgestaltung des Gesangs vom Pianissimo zum Fortissimo, gerade bei Letzterem konnte Utz mit beeindruckender Kraft und Fülle aufwarten. Dieses Ergründen der Emotionalität, bei dennoch glasklar verständlichem Text, kennzeichnete auch Utz’ Vortrag der fünf ausgewählten Lieder von Richard Strauss.

Andreas Haas an der Querflöte hatte ein hübsches Zwischenspiel, Rossignolet von Jean Donjon, ausgewählt, um „der Pianistin eine kurze Pause zu gönnen“, wie er es ausdrückte. Katja Brandl winkte jedoch ab und bildete weiterhin mit souveräner Leichtigkeit das einfühlsame und zuverlässige Fundament am Flügel für die Solisten.

Andreas Haas (Querflöte) bei seinem Auftritt im Bibliothekssaal des Agrarbildungszentrums Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Die Fantaisie op. 79 für Querflöte und Klavier von Gabriel Fauré ist mit ihrer lyrischen Schönheit auch eine technische Herausforderung für den Flötisten, besonders im zweiten Satz, wo schnelle Läufe, große Intervalle und dynamische Kontraste gemeistert werden müssen. Andreas Haas arbeitete die fließende, liedhafte Melodie mit ihrer Zartheit, aber auch Expressivität wunderbar heraus. Die Pianistin unterstützte und ergänzte die Flöte, ohne zu dominant zu werden, und schuf so eine feine Balance zwischen den beiden Instrumenten. Die schnellen Passagen und komplexen Rhythmen im zweiten Satz verlangten Haas technisches Können und Präzision ab. Auch hier brachte er die energischen, zuweilen stürmischen Melodien mit ihrem unbändigen Vorwärtsdrang und ihrer Energiegeladenheit wunderbar zur Geltung.

Das Publikum applaudierte herzlich, und als Zugabe boten die drei Musiker die „Widmung“ aus Schumanns Liederkreis „Myrthen“, wonach die Zuhörer, romantisch beseelt, in den verregneten Abend entlassen wurden.