Kauferinger Arzt Rolf Kron wegen Hitlergrußes in Lindau vor Gericht

Plus Im Herbst 2021 fällt der Kauferinger Arzt und Impfgegner Rolf Kron bei einer Corona-Demo in Lindau auf. Jetzt steht er wegen des Zeigens des Hitlergrußes vor Gericht.

Der Kauferinger Arzt Rolf Kron steht nach wie vor im Fokus der Behörden. Der Impfkritiker und Corona-Leugner musste sich am Mittwoch, 20. Juli, vor dem Amtsgericht Lindau wegen des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten“. Kron hatte im Herbst 2021 bei einer Demo den Hitlergruß gezeigt, wie Videoaufnahmen belegen.