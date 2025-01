Linksabbieger stößt in Landsberg mit Gegenverkehr zusammen

Am Freitag gegen 7.35 Uhr hat sich am Übergang der Augsburger Straße zum Hindenburgring in Landsberg wieder ein Verkehrsunfall ereignet. Wie vor drei Wochen geschah dies beim Linksabbiegen. Wie die Polizei meldet, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Pkw die Augsburger Straße. An der Ampelanlage Augsburger Straße/Hindenburgring wollte er nach links abbiegen. Allerdings kam zu diesem Zeitpunkt ein 40-jähriger Mann mit seinem Pkw entgegen, weshalb beim Abbiegen beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der 61-jährige Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht. Der Sachschaden beträgt rund 9000 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Rufnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

