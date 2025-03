Lions Club spendet

Im Februar übergaben Harry Reitmeir, Präsident des Lions Club Landsberg am Lech, und Dr. Gerhard Gaudlitz, Schatzmeister, 2000 Euro Spende an Emanuel Zehetbauer, 1. Vorsitzender des Hospiz- und Palliativvereins Landsberg am Lech, und Franziska Chalupar-Frieder, Leitung Koordination. Die Spende setzte sich zusammen aus den Erlösen des traditionellen Adventskalenders des Lions Clubs mit 1500 Euro. 500 Euro spendete zudem Tim Weckerlein, ebenfalls Mitglied des Lions Clubs. Er verkaufte an seinem Stand am Christkindlmarkt den Lech Life Gin und bewarb gleichzeitig den Hospiz- und Palliativverein.

