Landsberg

23.04.2023

Literatur: Warum man Shakespeare nicht zensieren soll

Plus Shakespeares "Kaufmann von Venedig" ist ein Stück voller Widersprüche. Die Shakespeare Company Berlin sorgte mit dem Klassiker für ein ausverkauftes Haus.

Von Bärbel Knill

Shakespeares "Der Kaufmann von Venedig": Ein Klassiker stand im Landsberger Stadttheater auf dem Programm, und so spielte die Shakespeare Company Berlin verdientermaßen vor ausverkauftem Haus. Es ist ein Stück, das mit seiner heiklen Vieldeutigkeit und den changierenden Charakteren zwischen düsterer Tragödie und entspannter Komödie balanciert. Und eines, das in der heutigen Zeit auch ein deutliches Statement vorab erfordert: Eine Darstellerin verkündete von der Bühne, bevor es losging, dass sich die Truppe von jeglicher Form von Antisemitismus, Rassismus oder Homophobie distanziere. Denn sowohl Homosexualität als auch Judenhass spielen in dem Stück eine maßgebliche Rolle. Das lehrt uns viel über die Zeit Shakespeares und die unsere, die gar nicht so viel anders ist, und es ist wichtig und richtig, dass solche Zeitdokumente und Meilensteine der Weltliteratur keinesfalls auf falsch verstandene politische Korrektheit hin zensiert werden.

Shakespeare mit einer widersprüchlich angelegten Komödie

So wagte sich die Truppe also an diese widersprüchlich angelegte Komödie: Stefan Plepp beherrscht die Bühne in der Rolle des aufbrausenden, verletzten, aber auch hasserfüllten, geldgierigen und rachsüchtigen Juden Shylock. Oliver Rickenbacher ist im Stück sein empfindsamer und edel-opferbereiter Gegenspieler Antonio. Eine unerklärliche Schwermut (heute würde man Depression sagen) verdunkelt sein Leben, und ihm ist alles egal, bis auf seine heimliche und vergebliche Liebe zu seinem Freund Bassanio (Thilo Herrmann). Dennoch schürt Antonio den Hass gegen den Juden, und zwar aufgrund von dessen Judentum. Durch diese beiden tragischen Figuren, die auch am Ende keine Erlösung erfahren, wird der Komödiencharakter des Stücks stark infrage gestellt.

