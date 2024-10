Lizenzverlängerung der Übungsleiter im BLSV

37 motivierte Sportlerinnen und Sportler trafen sich am Samstag zur Lizenzverlängerung ihres Übungsleiterausweises im DZG in Landsberg. In acht Unterrichtseinheiten bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Inputs aus verschiedenen Fitnessbereichen.

Die Referentin Susanne Adomeit führte souverän durch den Tag. Sie hatte verschiedene Fitnessgeräte wie zum Beispiel Brasils, Faszienrolle oder das Theraband im Gepäck. Zahlreiche Übungen für alle Muskelgruppen wurden trainiert oder mobilisiert. In der Mittagspause gab es einen kleinen Imbiss, welcher von der Vorstandschaft des BLSV und der BSJ organisiert wurde.

Im Anschluss kam dann noch der Stuhl als Hilfsmittel zum Sport treiben an die Reihe. Alle lernten viel Neues und gehen mit zahlreichen Ideen und neu motiviert an ihre Arbeit in den Sportvereinen.