LOTTO Bayern-Präsidentin besucht Landsberg und Penzing

Dr. Carolin Kerschbaumer, seit März 2025 amtierende Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, informierte sich am 13. August in der Bezirksstelle in Landsberg aus erster Hand über die Abläufe und Aufgaben des terrestrischen Vertriebs in Bayern. Mit auf der Tagesagenda stand auch der Besuch der Lotto-Annahmestelle von Hans-Peter Bonfert in Penzing. Im gegenseitigen Austausch tauchte die ranghöchste Vertreterin des staatlichen bayerischen Glücksspielanbieters tief in die Materie von Annahmestellen und Bezirksstellen ein. Am Ende des intensiven Tages zeigte sie sich begeistert von der hohen Qualität des stationären Vertriebs in Bayern und der Region.

