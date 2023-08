Ludwig Kaiser war der Alleskönner im Landsberger Stadtrat

Ludwig Kaiser war Lehrer und saß 24 Jahre für die SPD im Stadtrat. Jetzt ist er im Alter von 73 Jahren gestorben.

Er war der Alleskönner im Landsberger Stadtrat. Sport und Freizeit, Seniorinnen und Senioren, Finanzausschuss, Bauausschuss, Stadtwerke, Ältestenrat – Ludwig Kaiser hatte etliche Ämter inne. 24 Jahre lang saß er für die SPD im Stadtrat und als Lehrer lernten ihn viele junge Menschen aus dem Landkreis kennen und schätzen. Nach langer schwerer Krankheit ist er jetzt, wenige Tage nach seinem 73. Geburtstag, gestorben.

Bis ins Jahr 1993 unterrichtete Ludwig Kaiser an der Hauptschule in Kaufering. 18 Jahre war er an der Regelschule tätig, bis er in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg wechselte. Mit zwei Kollegen war er dort bis 2014 für die schulische Ausbildung von Gefangenen zuständig. „Für Politik habe ich mich schon immer interessiert“, sagte er im Mai 2020 anlässlich seines Abschieds aus dem Stadtrat unserer Redaktion. Seine politische Tätigkeit begann 1995: Damals war Ludwig Kaiser Vorsitzender der FT Jahn Landsberg und entsprechend bekannt. Der spätere Oberbürgermeister Ingo Lehmann überzeugte ihn, in die SPD einzutreten. Im Januar 1997 rückte Kaiser als 46-Jähriger für Ingo Lehmann in den Stadtrat nach.

Das Archivfoto aus dem Jahr 2008 zeigt Ludwig Kaiser (links) mit seinen Lehrerkollegen in der JVA Landsberg. Foto: Sibylle Seidl-Cesare

Bis 2012 war Kaiser Sportreferent. Dann wurde im Stadtrat neu sortiert und er war von da an für die Seniorinnen und Senioren zuständig. Ingo Lehmann bezeichnete Kaiser als einen seiner wichtigsten politischen Wegbegleiter, neben Ruth Sobotta und Dieter Völkel. Mit Blick auf sein Wirken im Stadtrat bezeichnete Kaiser sich selbst in einem Gespräch mit unserer Redaktion als keinen großen Redner. „Ich war sehr zurückhaltend“, sagte er. Im Mai 2017 erhielt Ludwig Kaiser für sein Engagement im Stadtrat den Goldenen Ehrenring der Stadt. Nach seiner vierten Amtszeit war 2020 Schluss. Von seinen Fraktionskollegen wurde der langjährige Fraktionssprecher als „Allzweckwaffe“ der SPD bezeichnet.

Ludwig Kaiser hinterlässt eine Tochter, einen Sohn und fünf Enkelkinder. Sie waren der Lebensinhalt von Ludwig Kaiser und seiner Ehefrau Gertrud. Die sportlichen Hobbys, die er früher mit Frau und Kindern ausübte, wie Bergsteigen und Radfahren, musste er aus gesundheitlichen Gründen schon seit Längerem zurückschrauben. Zuvor war das Ehepaar Kaiser unter anderem fast täglich im Inselbad und zog dort seine Bahnen, immer zwischen 500 und 1000 Meter.

