Lumpiger Donnerstag in Landsberg: Sonne, Gaudi und großer Andrang

Endlich wieder Lumpiger Donnerstag und Faschingsumzug in Landsberg. Updates über die Lage in der Stadt findet ihr hier.

Was für ein Tag. Das sonnige Wetter lockte rund 10.000 Besucherinnen und Besucher zum Umzug beim Lumpigen Donnerstag in Landsberg. Rund 30 Fußgruppen und Faschingswagen zogen durch die Innenstadt. Die Stimmung war prächtig bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber auch bei den überwiegend verkleideten Zuschauern. Schon am Vormittag trafen sich die Närrinnen und Narren in den Lokalen der Stadt.

Der Schankraum im Gasthof Mohren ist am Vormittag des Lumpigen Donnerstags voll. Piratinnen und Piraten, Mönche, Hausfrauen aus den 50ern, Bären und Tiger. Auf den engen Räumen zwischen den Tischen wird getanzt und gefeiert. An den Plätzen wird Weißwurst und Weizen serviert. Ioannis Toukas, Besitzer des Gasthofs, ist zufrieden. Er steht hinter der Theke, die Hand am Zapfhahn. Die Gläser, die er füllt, rutschen wie bei einem Laufband von links nach rechts, aufs Tablett und in die Hände der Durstigen. Am meisten freut Toukas, dass die Stimmung wieder da ist. "Einfach wieder feiern" und "Wie früher" sagt eine Gruppe von Erdbeeren. Für sie gehöre es dazu, sich am Lumpigen zu treffen.

"Das Wetter ist super und es ist einfach schön, noch mal so Menschen zu begegnen" Bärbel Knill , Landsberger Gruppe Altstadt 290



Vor der Tür stehen drei als Zwerge verkleidete Männer. "Ich find´s schon geil", sagt der Zwerg in Grün. Seine Freunde stimmen ihm zu. Auf dem Hauptplatz hinter ihnen ist schon einiges los. Neben dem Faschingsclub aus Hohenfurchen, der auf seinen Auftritt wartet, macht sich auch der Landsberger Elferrat neben der Bühne bereit. Weiter unten in der Altstadt ist es etwas ruhiger. Musik dringt gedämpft aus den Restaurants und Kneipen nach draußen. In der Villa Rosa sitzen am hintersten Tisch zwei Traumschiff Kapitäne, ein Joker und eine Teufelin zusammen. "Haben extra am Landsberger Hafen angelegt", spaßelt einer der Kapitäne. Sie sind aus Neu-Ulm gekommen. "Ich bin aber geborener Landsberger", dementiert der Joker aus der Ecke. Was zum Fasching dazu gehört? "A Weischwurscht!", ruft der Mann, als in dem Moment die Bedienung einen Weißwursttopf zwischen stellt.

Ausnahmezustand in Landsberg: Am Lumpigen Donnerstag sind die Narren und Narrinnen schon früh auf den Beinen. Hier schon Impressionen vom Landsberger Fasching. Foto: Christian Rudnik

Weißwürste gibt es an dem Morgen auch im Fischerwirt. Der erste Tisch wurde bereits im November reserviert, sagt Gudridur Weiß-Sigurdardóttir, die das Restaurant führt. "Am Fasching ist hier immer was los", sagt sie. Corona hätte daran nichts geändert. Alle Tische sind belegt, die Stimmung sei gut. Unter den Gruppen, die sich vor dem Umzug im Fischerwirt treffen, sind auch die Frauen der "Alstadt 290". Alle mit bunten Perücken und Feder-Boas bekleidet. Bärbel Knill ist eine der "komischen Vögel". Sie freut sich schon auf den Umzug, an dem sie mitlaufen. "Das Wetter ist super und es ist einfach schön, noch mal so Menschen zu begegnen."