Lumpiger Donnerstag: Die Sicherheitsauflagen werden zum Problem

Seit dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg sind die Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltung auf Veranlassung des Innenministeriums nochmal deutlich verschärft worden. Das betrifft auch die Faschingsumzüge in der Region. In Kempten hat die Faschingsgilde den Gaudiwurm kurzfristig abgesagt, weil das Sicherheitskonzept nicht umgesetzt werden könne. Und in Landsberg? Dort sollen am Lumpigen Donnerstag traditionell Faschingswagen und Fußgruppen durch die Altstadt ziehen und danach ausgiebig gefeiert werden. Doch in Landsberg gibt es die gleichen Probleme wie in Kempten und anderen Orten.

In Kempten waren die umfangreichen Fahrbahnblockierungen der Ausschlag, warum der Umzug aus Sicht des Veranstalters nicht durchgeführt werden kann. Diese Blockierungen, Lastwagen oder andere mobile Barrieren, sollen verhindern, dass Fahrzeuge in Menschenmengen fahren können. Seit dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016, als ein Lastwagen in die Menschenmenge des Weihnachtsmarktes fuhr, werden solche Blockierung bei Großveranstaltungen eingesetzt. In Landsberg etwa beim Ruethenfest, beim Stadtfest oder eben beim Faschingsumzug. Doch aktuell ist noch nicht endgültig geklärt, ob es genügend Fahrzeuge, vor allem, ob es ausreichend Fahrer gibt.

Ernst Müller ist der Leiter des städtischen Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Er und seine Mitarbeitenden erstellen in enger Abstimmung mit der Polizei das Sicherheitskonzept für den Lumpigen Donnerstag in Landsberg. Seit den Vorkommnissen in Magdeburg seien die Auflagen des Innenministeriums nochmal deutlich erhöht worden. Die Sperren beziehungsweise Blockaden mit Fahrzeugen seien zu intensivieren. Ernst Müller rechnet vor, dass an die zehn Fahrzeuge benötigt werden. Doch die Fahrzeuge müssten auch jederzeit, zum Beispiel bei einem Notfall, weggefahren werden können. Das heißt, jedes Fahrzeug benötigt einen Fahrer. Und die seien nicht im Übermaß vorhanden.

Das Technische Hilfswerk Landsberg sichert die Umzugsstrecke ab

Die Mitarbeitenden des städtischen Bauhofs kommen laut Müller dafür nur bedingt infrage, denn der Bauhof sei im Anschluss mit den Aufräumarbeiten beschäftigt und am Morgen, je nach Witterung, mit Räum- und Streudiensten. Feuerwehr und Polizei müssten ihre Fahrzeuge, und deren Fahrer, für mögliche Einsätze bereithalten. Bleibt noch das Technische Hilfswerk (THW), das bereits in den vergangenen Jahren Personal und Fahrzeuge für die Sicherheit des Umzugs zur Verfügung gestellt hat. Die Stadt ersucht das THW um Amtshilfe, wie Ernst Müller sagt. Denn die Sicherung einer privaten Veranstaltung, Veranstalter des Umzugs in Landsberg ist die Faschingsgesellschaft Licaria, sei kein Kerngeschäft des THW, das seine Leistungen der Stadt auch in Rechnung stelle. Mitte dieser Woche sind Stadt und THW im Gespräch, ob ausreichend Fahrzeuge und Fahrer zur Verfügung stehen.

Icon Vergrößern Anti-Terror-Schutz kam unter anderem im Jahr 2020 beim Lumpigen in Landsberg zum Einsatz. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Icon Schließen Schließen Anti-Terror-Schutz kam unter anderem im Jahr 2020 beim Lumpigen in Landsberg zum Einsatz. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Eine Absage des Umzugs am Lumpigen steht aktuell nicht im Raum. Allerdings schränkt Ernst Müller ein: „Wenn wir nicht ausreichend Lastwagen haben, wird es schwer.“ Bei der Licaria ist man optimistisch, dass der Umzug stattfinden kann. Sprecher Thomas Bihler sagt aber auch, dass die Sicherheitsvorkehrungen den Verein vor eine nur schwer zu lösende Aufgabe stellen, nicht allein wegen der Fahrzeuge, die als Blockade dienen sollen. So müsse der Verein auch einen Security-Dienst beschäftigen, der mit 30 Personen für die Sicherheit vor, während und nach dem Umzug sorgen soll. Deswegen sei der Verein auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen und werde auch heuer wieder Festzeichen an den Eingängen zur Altstadt verkaufen.

Heuer werden an die 40 Faschingswagen in Landsberg erwartet

Für den Gaudiwurm selbst meldet Thomas Bihler Rekordzahlen. Bis zu 40 Faschingswagen sollen heuer teilnehmen, dazu kämen 14 Fußgruppen, drei Blaskapellen sowie die Garde aus Schongau und Waal. Und auch die Minigarde der Licaria sei heuer erstmals am Start. Der Umzug, der um 12.13 Uhr in der von-Kühlmann-Straße startet, führt wie gewohnt über Karolinenbrücke, Hauptplatz, Vorderanger, Hinteranger und Herzog-Ernst-Straße wieder auf den Hauptplatz zurück und von dort auch wieder in Richtung Kühlmannstraße. Danach sollen vor allem die Kinder in einem abgetrennten Bereich am Hauptplatz (mit Bühne) feiern, die Großen könnten am Hellmairplatz sowie in den Lokalen der Stadt Party machen.

Der „Lumpige 2025“ wird stattfinden, sind sich Thomas Bihler und die anderen Mitglieder des Elferrats sicher. Doch für künftige Veranstaltungen könne man ob der Sicherheitsauflagen keine Garantie geben. Es sei schade, dass das ehrenamtliche Engagement unter den Taten Einzelner leide. „Wir wollen uns unsere Traditionen nicht kaputt machen lassen“, sagt Bihler. Deswegen werde man heuer alle Anstrengungen in Kauf nehmen, damit der Umzug stattfinden kann. Der Lumpige ohne Umzug? Ist das überhaupt möglich? Bislang, so Ernst Müller, sei der Gaudiwurm „Anlass“ für die Erlaubnis der Sause danach gewesen. Doch der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung kann sich durchaus vorstellen, dass es künftig auch möglich sein wird, ohne Umzug zu feiern, in bestimmten Bereichen, wie dem Hellmairplatz zum Beispiel.