Landsberg

vor 54 Min.

Lumpiger in Landsberg: 2024 gibt es kein großes Faschingszelt

Auf der Waitzinger Wiese in Landsberg wird 2024 kein Zirkuszelt für den Lumpigen Donnerstag aufgebaut.

Plus Das Partyzelt auf der Waitzinger Wiese war eine Attraktion und lockte die Narren an. Veranstalter Claus Moritz nennt die Gründe für die Absage.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Am 11. November sind die Närrinnen und Narren der Landsberger Faschingsgesellschaft Licaria mit viel Witz und Getöse in die fünfte Jahreszeit gestartet. Derzeit wird hinter den Kulissen eifrig auf den Faschingshöhepunkt am Lumpigen Donnerstag hin gearbeitet. Da sorgt die Nachricht, dass das große Partyzelt auf der Waitzinger Wiese 2024 nicht stattfindet, für Ernüchterung. Veranstalter Claus Moritz, selbst Mitglied im Elferrat der Licaria, ist der Schritt sehr schwergefallen, wie er sagt. Er erläutert seine Beweggründe für die Absage.

„Mit großem Bedauern müssen wir die Absage der erstmalig geplanten Veranstaltungsreihe Lechzauber bekannt geben“, teilen Claus Moritz und Dominik Wagmann von der Waitzinger Gastronomie in einem Schreiben an unsere Redaktion mit. Die Entscheidung betreffe den erstmals geplanten Nachtflohmarkt, den Kinderfasching sowie das Faschingszelt „Zirkus der Narren“.

