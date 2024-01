Lumpiger in Landsberg: Beim Umzug wird erstmals ein Festzeichen verkauft

Für den Gaudiwurm gibt es viele Anmeldungen. Warum der Faschingsverein Licaria nicht nur finanzielle Unterstützung benötigt.

Schon seit Mitte vergangenen Jahres laufen beim Faschingsverein Licaria die Vorbereitungen auf die Hochzeit des Landsberger Faschings. Sie beginnt mit dem Schwarz-Weiß-Ball am Samstag, 20. Januar, und hat ihren Höhepunkt am Lumpigen Donnerstag, 8. Februar, mit dem Umzug durch die Altstadt. Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilt, gibt es heuer viele Anmeldungen, gerade auch von den Grundschulen. Erstmals werde es für den Gaudiwurm auch einen Festzeichenverkauf (zwei Euro) geben. „Wer mit uns feiern möchte, kann uns für diesen kleinen Betrag unterstützen und seine Begeisterung für den Landsberger Fasching für alle sichtbar zeigen“, bittet Vereinsvorsitzender Claus Moritz um Verständnis und Unterstützung.

In der Pressemitteilung der Licaria nennt Claus Moritz die Gründe für den Festzeichenverkauf. „Die Standgebühr für das Faschingszelt auf der Waitzinger Wiese wurde seitens der Stadt immer zum größten Teil dem Faschingsverein überwiesen. Diese 6000 Euro benötigen wir auch um die Infrastruktur für das große Fest zustellen." Toiletten, Sicherheitskräfte, Absperrungen und mehr würden vom Verein organisiert und bezahlt. "Das machen wir auch gerne. Aber durch die Absage des Zeltes in diesem Jahr fehlt uns diese Einnahme.“ Claus Moritz wird zitiert, dass sich der Verein auf die Stadt verlassen kann. Wie berichtet, wird es heuer kein Faschingszelt auf der Waitzinger Wiese geben. Claus Moritz, der den "Zirkus der Narren" gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Dominik Wagmann veranstaltet hat, nannte die aktuelle wirtschaftliche Situation und die gestiegenen Kosten in allen Bereichen als Grund für die Absage.

Das Faschingszelt auf der Waitzinger Wiese wird es heuer am Lumpigen in Landsberg nicht geben. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Trotz der vielfältigen Unterstützung der Stadt sei der Verein für die Organisation des Umzugs auf Hilfe angewiesen. „Wir suchen dringend noch Sponsoren, die uns helfen, ein tolles, fröhliches und vor allem auch sicheres Fest auf die Beine zu stellen." Erstmals möchte die Licaria in diesem Jahr bei den Närrinnen und Narren um eine kleine finanzielle Unterstützung bitten. So wurden für dieses Jahr erstmals Festzeichen angefertigt, die für zwei Euro am Lumpigen Donnerstag erworben werden können. Natürlich handele es sich dabei um keinen „Eintritt“ in die Stadt, das soll trotz der für den Verein in allen Bereichen steigenden Kosten auch in diesem Jahr vermieden werden. „Gewinn machen wir als Verein ohnehin nicht – unsere Rendite sind die fröhlich feiernden Landsberger.“ Wie Claus Moritz auf Nachfrage unserer Redaktion sagt, wird das Festzeichen an den Zuwegen zum Umzug verkauft. Mit den Einnahmen könnten auch die Prämierung der besten teilnehmenden Gruppen und die Schulen (Materialkosten) unterstützt werden.

Für den Landsberger Umzug sind „enorm viele“ Anmeldungen eingegangen

Neben dem Schwarz-Weiß-Ball, dem „Inthro-Ball“, verlangen vorrangig die Vorbereitungen auf den Lumpigen den vollen Einsatz des Vereins und der Elferräte, heißt es in der Pressemeldung. .„Nach dem grandiosen Lumpigen im vergangenen Jahr haben wir für dieses Jahr enorm viele Anmeldungen für den Umzug bekommen – vielleicht können wir gar nicht alle unterbringen“, sagt Claus Moritz. Aktuell seien an die 20 Festwagen und 15 Fußgruppen dabei.

Eine besonders große Freude für Moritz und den Verein sei das große Engagement der Landsberger Schulen. „Wir haben von fast allen Landsberger Grundschulen Anmeldungen bekommen“, so Moritz. Um die 120 Kinder würden aktuell schon an ihren Kostümen basteln. „Das Engagement der Lehrer und die Begeisterung der Kleinen, die sich auch schon beim Rathaussturm am 11.11. gezeigt hat, das ist das Größte für uns. Dass wir wieder so viele junge Faschingsfans beim Umzug haben werden, ist ein großer Ansporn.“ Besonders dankbar sind die Elferräte den Lehrerinnen und Lehrern, die aus Spaß an der Freude großes Engagement zeigen würden. Und das weit über den Dienstbetrieb hinaus.

Dass heuer beim Lumpigen in Landsberg viele Kinder dabei sein werden, freut Claus Moritz (Mitte), den Vorsitzenden des Faschingsvereins Licaria. Das Foto entstand beim Rathaussturm am 11.11. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Ein Dankeschön gebühre in diesem Jahr aber auch den weiterführenden Landsberger Schulen. „Der Beitrag des Ignaz-Kögler-Gymnasiums, des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums und der Johann-Winkelhofer-Realschule zum diesjährigen Fasching ist zwar auf den ersten Blick nicht sichtbar, aber enorm wichtig“, sagt Moritz. Die Schulleitungen hätten sich in Absprache mit dem Verein und zusammen mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl an die Regierung gewandt, um ein früheres Unterrichtsende an diesem Tag ermöglichen zu können. 11.15 Uhr wurde schließlich genehmigt. „Dadurch kann der Umzug schon um 12.12 Uhr in diesem Jahr starten. Davon profitieren gerade unsere kleinen Teilnehmer und deren Lehrer – wir sind für diese Unterstützung sehr, sehr dankbar“, sagt der Vereinsvorsitzende. Auch den im vergangenen Jahr erstmals angebotenen Kinderfasching werde es in diesem Jahr wieder geben. Ein eigener, abgegrenzter Bereich auf dem Hauptplatz wird wieder errichtet und eine große Party für die kleinen Narren nach dem Umzug veranstaltet.

Weiterhin gesucht werden auch noch helfende Hände bei Aufbau und Ablauf des Umzugs, zudem zum Verkauf der Festzeichen. Wer Interesse hat, kann sich im Büro der Licaria am Römerhang 36 oder per E-Mail unter fasching@licaria.de melden.