Lumpiger in Landsberg: So lief der Gaudiwurm durch die Stadt

Gnome, Superhelden und Wikinger: Die Teilnehmer des Landsberger Gaudiwurms geben am Lumpigen Donnerstag alles. Das Publikum ist begeistert.

Kurz bevor der Gaudiwurm durch die Landsberger Innenstadt zieht, haben sich die meisten Gruppen am Lechwehr positioniert. Ganz vorne, gleich nach dem Elferrat, flattern die Schülerinnen und Schüler der Erpftinger Grundschule umher. Schulleiterin Sandra Fuchs und ihre Kolleginnen haben sich ganz bewusst für die Schmetterlingskostüme entschieden. "Wir brauchen mehr Platz, um uns zu entfalten", ist ihr Motto, denn in der Grundschule hätte man gerne ein Elternsprechzimmer oder mehr Platz für die Mittagsbetreuung. Ebenso politisch ist die Grundschule am Spitalplatz unterwegs. Die Lehrerinnen sind als Dompteurinnen verkleidet, ihre Schützlinge als Zirkusmenschen, ihre Botschaft: "Was für ein Zirkus um den Schlossberg". Schließlich soll der umstrittene Neubau der Schlossbergschule ihre neue Lernstätte werden.

Den Trubel vor dem Start verfolgt Rentnerin Sigrid Sachs auf ihrem Rollator sitzend. Seit 40 Jahren ist sie beim Fasching in Landsberg dabei. Sie hat sich die Nase rot geschminkt und freut sich über den Trubel in der Stadt. "Das ist schön für Jung und Alt, dass der Gaudiwurm wieder stattfindet", sagt die Landsbergerin, die auch schon einen Favoriten unter den Teilnehmenden hat: "Die Damen in den Barockkleidern gefallen mir besonders gut." Gemeint ist die Neudießener Gruppe mit dem Motto "Aus Alt mach Neu", deren gelungene Kleider im venezianischen Stil aus recycelten Stoffen bestehen.

Lumpiger Donnerstag: Laufgruppen und Wagen begeistern das Landsberger Publikum

Auf dem Hauptplatz wird bei Sonnenschein bereits geschunkelt. Fast jeder und jede ist verkleidet. Entlang der abgesperrten Strecke über Hinter- und Vorderanger haben sich Familien, Jugendliche und ältere Semester platziert, um möglichst viel von den 28 Laufgruppen und Wagenkreationen mitzubekommen. Auf der Bühne hat sich die Jury zusammengefunden, die eine äußerst schwierige Entscheidung treffen muss: Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl im Königinnenkostüm, ihr Stellvertreter Moritz Hartmann im Konfettianzug sowie "Krankenschwester" Claudia Reichenbächer von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Landsberg bewerten das Geschehen. Landrat Thomas Eichinger ist am Lumpigen Donnerstag nicht nur Juror, sondern auch Panzerknacker. Thomas Bihler und Stefan Oevermann vom Elferrat komplettieren die Jury. Die Gruppen machen es ihnen nicht leicht. Die Kriterien lauten: Thema, Kostüm, Erscheinungsbild und Musik.

Mit lauten Fanfaren beginnt das Spektakel. Über die Katharinenbrücke bewegt sich der Gaudiwurm Richtung Hauptplatz. Der Elferrat macht den Anfang und wirft Bonbons in die Menge. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge zieht der Süßbräu-Stammtisch vorbei, der das geschlossene Wirtshaus symbolisch mit einem Sarg zu Grabe trägt, aus dem man immerhin Bier zapfen kann – wie tröstlich. Für Partystimmung sorgt auch die Laufgruppe der Layer Holding. Mit dem Slogan "Die 60er sind die neuen 40er" machen sie äußerst gelungen Werbung für das Betreute Wohnprojekt in Pürgen.

Der Burschenverein Schwabhausen hat ein Wikingerschiff gezimmert. Foto: Christian Rudnik

Nach den Laufgruppen bittet Moderator Thomas Bihler, mehr Platz zu machen für die dekorierte Wagenkolonne, die sich mit lautem Bass durch die Menschenmassen bewegt. Die Jugendlichen in den Wagen heizen die Menge an. Ihre Themen sind weniger politisch, aber aufwendig umgesetzt: Es gibt Harry-Potter-Züge, Super-Mario-Burgen, Wikinger- und Raumschiffe und Dschungellandschaften.

Nach etwa einer Stunde ist der Umzug vorbei. Und wie hat sich die Jury entschieden? Das wird erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben, teilt der Elferrat mit. Man darf gespannt sein.