Landsberg: Lyrische Gastlesung im Autorenkreis

Landsberg

Lyrische Gastlesung im Autorenkreis

Reinhard Reich und Ulf Großmann: „fortsetzung mit anderen mitteln“.
Von Dr. Boris Schneider
    Ulf Großmann und Reinhard Reich aus Fuchstal und München stellten bei einem lyrischen Leseabend im Landsberger Autorenkreis ihr Buch „fortsetzung mit anderen Mitteln“ vor.
    Ulf Großmann und Reinhard Reich aus Fuchstal und München stellten bei einem lyrischen Leseabend im Landsberger Autorenkreis ihr Buch „fortsetzung mit anderen Mitteln" vor. Foto: Carmen Kraus

    Während der frisch eröffnete Weihnachtsmarkt von Besuchern überquoll, erwartete die Zuhörenden beim Landsberger Autorenkreis im Café FilmBühne anspruchsvolle, nicht wirklich vorweihnachtliche, Kost. „Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ - das Zitat von Carl von Clausewitz war zugleich Ausgangs- und Endpunkt der lyrischen Reise von Ulf Großmann und Reinhard Reich. Beide Lyriker trafen 2022 erstmals bei der Münchner Lyrikveranstaltung „Kooperationen“ aufeinander. Weil damals gerade der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine seinen Anfang genommen hatte, einigten sie sich auf das Thema Krieg. Das genannte Zitat planten sie „mit anderen Mitteln fortzusetzen“. Für ihren Vortrag arbeiteten sie sieben Ebenen heraus.

