Landsberg

18:45 Uhr

Magnus Öström im Stadttheater: Musik, die direkt ins Ohr geht

Plus Die Band des schwedischen Schlagzeugers ist erneut in Landsberg. Am Ende tobt das Publikum zu Jazz und Rock.

Von Jörg Konrad Artikel anhören Shape

Öström die Fünfte – so könnte man den Auftritt des schwedischen Schlagzeugers im Stadttheater auch überschreiben. Denn nach den Gastspielen mit seiner Band 2014 und 2016 sowie als Sideman der Trios mit Bugge Wesseltoft und Walter Lang machte Magnus Öström wieder in Landsberg Station. Pünktlich nach Erscheinen seines neuen Albums „A Room For Travellers“ auf der dazugehörigen Tour zwischen München und Wien. Zwischenzeitlich fast ein Heimspiel für den Trommler, dessen Musik sich zwar unter dem großen und schützenden Dach des Jazz bewegt, aber mit Harmonien und Melodien aus dem Rock gespickt ist, die ohne große Umwege den Weg direkt ins Ohr finden.

1965 in dem 3000 Seelen-Dorf Skultuna in der Provinz Västmanlands geboren, ist Öström einer dieser Schlagzeuger, die immer auf Augenhöhe mit der Band agieren. Er lebte diese Einstellung musikalisch schon im Esbjörn Svensson Trio, das dann auch deshalb den überwältigenden Erfolg einfuhr. Nachdem diese Formation auseinanderbrach, sagte der Schlagzeuger sinngemäß, dass er eher als Taxi- oder Busfahrer arbeiten, als in wechselnden Jazzbands begleiten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen