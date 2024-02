Landsberg

12:00 Uhr

Mal bitterernst, mal witzig: „4000 Tage“ im Stadttheater

Plus Das Gastspiel des Konzertstudios Landgraf begeistert das Publikum. Ein Landsberger beeindruckt als Koma-Patient.

Von Hertha Grabmaier

Es bedurfte Michaels Amnesie, um zwei unterschiedliche Menschen, wie eine besitzergreifende Mutter und den stets korrekten Lebensgefährten, die sich nicht ausstehen können, längere Zeit gemeinsam in einem Raum gefangenzuhalten. Die Tragikomödie „4000 Tage“ des britischen Autors Peter Quilter zu diesem sensiblen Thema, hat Regisseur Boris Aljimovic mit emotionaler Tiefe als Psychogramm des zwischen Hilflosigkeit und Stärke agierenden Dreipersonenensembles inszeniert und jetzt im Landsberger Stadttheater auf die Bühne gebracht. Im St. Pauli Theater in Hamburg war er selbst in die Rolle des Komapatienten geschlüpft.

„Wenn wir das überstanden haben, gehen wir uns wieder aus dem Weg“, versicherte Carola (Mona Seefried), die Mutter des seit drei Wochen wegen eines subduralen Hämatoms reglos zwischen weißen Laken im Koma liegenden Michaels (Matthias Happach). Ihre Aussage richtete sie an dessen Partner Paul (Mathias Herrmann), mit dem Michael die vergangenen zehn Jahre verbrachte. Der gemeinsame Versuch, mit unterschiedlichen Ansätzen, den Patienten wieder ins Leben zurückzuholen, erwies sich schließlich als erfolgreich. Doch schnell stellte sich heraus, dass Michael sämtliche Erinnerungen an die letzten 4000 Tage, also zehn Jahre, elf Monate und dreizehn Tage fehlten, was zu seiner Frage führte: „Wer ist Paul“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen