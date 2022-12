Landsberg

Malik Harris im Stadttheater: Ein Musiker zum Anfassen

Plus Zu Hause ist es bekanntlich am schönsten: Ein Konzert in seiner Heimatstadt Landsberg liegt Malik Harris zum Jahresende besonders am Herzen.

Von Sandy Kesner

Malik Harris hat intensive Jahre hinter sich. Nicht einmal das Coronavirus schaffte es, seine Karriere auszubremsen. Unzählige seiner Hits, wie "Say the Name" oder "Welcome to the Rumble", jagte der Singer-Songwriter durch die Radios. Vertretend für Deutschland stand der 25-Jährige auf der großen Bühne des Eurovision Song Contest. Dieses aufregende Jahr wollte Harris nun gebührend ausklingen lassen – dort, wo er zu Hause ist: in Landsberg. Ein Abend im Stadttheater.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

