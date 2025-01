Malteser-Passage: Streitpunkt sind wohl die Öffnungszeiten

Eigentlich sollte die Gestaltung der Malteser-Passage vor einer Woche erneut Thema im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats sein. Doch der Tagesordnungspunkt wurde vertagt. Als Grund führte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), der Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) vertrat, ein Schreiben zu den Öffnungszeiten des Durchgangs an. Dieses sei erst wenige Stunden vor der Sitzung bei der Verwaltung eingegangen und müsse geprüft werden. Laut der VR-Bank Landsberg-Ammersee, die Eigentümerin des Gebäudes am Hauptplatz 176 ist, wurde das Dokument allerdings erst kurz zuvor angefordert. Gegenüber unserer Redaktion äußern sich nun der beauftragte Architekt Edgar Bürger, Bank-Chef Stefan Jörg und Vorstandsmitglied Martin Egger zum aktuellen Sachstand. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht wissen, was wir noch machen sollen“, fasst Egger die Gefühlslage zusammen.

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee hat das Altstadthaus am Hauptplatz 176 – die ehemalige Malteser-Apotheke – vor einigen Jahren gekauft und möchte dort ein Kompetenzzentrum errichten. Ursprünglich war die Absicht, den vom Hauptplatz zum Hellmairplatz und durch das Gebäude verlaufenden Durchgang zu schließen, um so das komplette Erdgeschoss für das Beratungszentrum nutzen zu können. Der Bauausschuss lehnte einen entsprechenden Antrag im Februar 2023 ab. Die Passage sollte erhalten bleiben. Seither wurden die Planungen überarbeitet. Die aktuelle Variante: Während der Öffnungszeiten der Bank bleibt der Durchgang in der bisherigen Breite erhalten, der Eingang zur Passage vom Hauptplatz aus erfolgt über eine Schwingtür. Außerhalb der Öffnungszeiten wird eine Glaswand in die Passage geschoben. Damit ist die Passage zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Breite nutzbar. Wie bislang soll der Durchgang nachts geschlossen sein. In einer Sitzung im November wurde eine Entscheidung vertagt. Vertreter der VR-Bank sowie deren Architekten sollten offene Fragen beantworten.

Architekt: Baurecht darf nicht an Öffnungszeiten geknüpft sein

Der von der Bank beauftragte Architekt Edgar Bürger, der bereits die Umbauarbeiten der VR-Bank am Standort in der Ludwigsstraße federführend betreut hat, sollte in der Sitzung am vergangenen Mittwoch die Pläne näher erläutern und für Rückfragen zur Verfügung stehen. Am selben Tag wurde er dann aber nach eigenen Angaben informiert, dass der Tagesordnungspunkt wohl vertagt wird. Dabei wähnten sich Bürger und die Vertreter der Bank zwischenzeitlich eigentlich auf einem guten Weg. Mit Vertreterinnen der Stadtverwaltung hätten konstruktive Gespräche stattgefunden. Das Ergebnis dieses Prozesses sei die aktuelle Beschlussvorlage. In dieser heißt es unter anderem, dass in der Planzeichnung ein Durchgang vom Hauptplatz gemäß der Legende zum Bebauungsplan dargestellt wird. Auch die Einschränkung der Breite (1,55 Meter am schmälsten Punkt) ist demnach zulässig. Mit der Naturschutzbehörde und dem Denkmalamt seien die Planungen ebenfalls abgestimmt, betont Bank-Chef Stefan Jörg.

Icon Vergrößern Vorstandsmitglied Martin Egger, Architekt Edgar Bürger und der Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg (von links) haben die Planungen überarbeitet. Foto: Dominik Stenzel Icon Schließen Schließen Vorstandsmitglied Martin Egger, Architekt Edgar Bürger und der Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg (von links) haben die Planungen überarbeitet. Foto: Dominik Stenzel

Nach Ansicht der Vertreter der Bank scheint es an den Öffnungszeiten zu haken. In dem Schreiben an die Stadtverwaltung bekräftigt eine von der Bank beauftragte Fachanwältin, dass der Durchgang für die Allgemeinheit den bauplanungsrechtlichen Vorgaben entsprechend erhalten bleiben soll. Bei der Möglichkeit, den Durchgang zur Nachtzeit und außerhalb der Öffnungszeiten der Bank absperren zu dürfen, handle es sich um sicherheits- und ordnungsrechtliche Maßnahmen. Dies entspreche der bisherigen Handhabung und sei auch im Interesse der Mieter des Anwesens erforderlich. Konkrete Zeiten zur Öffnung und Schließung werden in dem Schreiben der Anwältin nicht genannt. „Die Öffnungszeiten haben nichts mit dem Baurecht zu tun“, sagt Architekt Bürger. Diese beiden Punkte dürften nicht miteinander verknüpft werden: „Die Bank will ihr Recht.“ Er betont ebenso, dass der Durchgang genauso weiterbetrieben werden soll wie bisher.

Die Bank möchte die Passage am Hauptplatz beleben

Laut Jörg sieht in einer Vereinbarung mit festen Öffnungszeiten einen „Eingriff in unser Eigentum“. Er fordert einen „rechtsmittelfähigen Bescheid“ – in die eine oder in die andere Richtung. „Wir stoßen hier an unsere Grenzen – ich möchte das verstehen“, so Jörg. Martin Egger betont, dass die Planungen nach den Einwänden entsprechend angepasst worden seien: „Und jetzt kommt die nächste Hürde.“

Laut Egger gibt es noch keine Auskunft der Stadt, wie es nun weitergeht. In dem Kompetenzzentrum am Hauptplatz sind sieben bis acht Arbeitsplätze vorgesehen. Tätig wären dort mehr Personen, allerdings sind die Beschäftigten auch viel im Außendienst unterwegs. Der Standort an der Ludwigstraße platze aus allen Nähten, sagt Stefan Jörg. „Ursprünglich wollten wir schon Ende 2023 in unser neues Kompetenzzentrum einziehen. Durch den Verzug sind wir massiv eingeschränkt.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Kompetenzzentrum arbeiten sollen, säßen momentan über den Landkreis verteilt – in Dießen, Weil oder Kaufering. Jörg ist sich sicher, dass auch die Stadt profitiert, wenn in das Altstadthaus am Hauptplatz 176 wieder Leben einkehrt. „Wir beseitigen einen Leerstand in bester Lage“, sagt er. Der Durchgang soll damit attraktiver werden und belebt. Durch diesen werden laut den aktuellen Planungen auch die Büros im Kompetenzzentrum erschlossen.