Landsberg

14:45 Uhr

Mama Bavaria sorgt sich in Landsberg

„Mamma Mia Bavaria“ – mit ihrem aktuellen Programm war Kabarettistin Luise Kinseher in Landsberg zu Gast.

Von Ulrike Reschke

Als Mama Bavaria sorgt sich die Kabarettistin Luise Kinseher um jedes ihrer Kinder – seien es die bayerischen Politiker oder jene 100 in Landsberg „in ihrer politischen Bedeutungslosigkeit“. Mit dem 2019 gestarteten Programm „Mamma Mia Bavaria“, nach der coronabedingten Zwangspause angepasst an die aktuelle Situation, durften die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitagabend „heimkommen zur Mama“. Vor ziemlich genau einem Jahr war die Veranstaltung erstmalig angesetzt, sagte Veranstalter Markus Pfeilschifter, Kleinkunstbühne Memmingen, auf Nachfrage.

