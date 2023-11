Landsberg

vor 50 Min.

Manage frei für eine gigantische Rockzirkusshow

Plus „Rock the Circus“ gastiert mit atemberaubender Artistik und legendären Rocksongs in der Sporthalle. Eine faszinierende Symbiose.

Von Hertha Grabmaier

Eine sechsköpfige Spitzenrockband, deren Profimusiker viel Tourneeerfahrung mit internationalen Stars mitbrachten, als Zirkuskapelle, versprach schon Außergewöhnliches. Doch die faszinierende Symbiose mit einem international besetzten Artistenensemble, das durch einen übergroßen Hula Hoop Reifen zu ihnen auf die Bühne sprang, garantierte für eine Megashow im fast voll besetzten Sportzentrum.

Sängerin Elena Necchi, die ebenso wie ihr Partner Alessio Spini eine professionelle Gesangsausbildung genoss und auf internationalen Bühnen unterwegs war, bezauberte das Publikum mit großen Hits von ACDC, Queen, Bon Jovi und etlichen anderen Rockgrößen. „Rock the Circus“, präsentiert von der Reset-Production aus Gera, verband hochklassige Artistik, Tanzperformances, und Jongleurkunst mit Rockklassikern aus fünf Jahrzehnten. Starartisten aus unterschiedlichen Ländern präsentierten Akrobatik bis unter die Hallendecke, an der Vertikalstange, auf dem Boden, sowie rasante Rollschuh-Pirouetten, faszinierende Balanceakte freischwebender Körper, oder wie zu Beginn, die klassische Zaubernummer.

