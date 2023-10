Mann aus Landsberg stürzt beim Wandern in Südtirol ab

Ein 69-Jähriger wird zwischen Meransen und Vals durch einen Baum aufgefangen. Ein Hubschrauber fliegt ihn in ein Krankenhaus.

Ein 69-jähriger Mann aus Landsberg ist am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Wanderweg zwischen Meransen und Vals in Südtirol rund 30 Meter über sehr steiles Gelände gestürzt. Das geht aus einer Meldung des Nachrichtenportals stol.it hervor. Demnach wurde er durch einen kleinen Baum aufgefangen, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.

Laut dem Bericht war der 69-Jährige mit drei weiteren Wanderern aus Landsberg auf einem Wanderweg in Richtung Vals unterwegs, als er wahrscheinlich stolperte und dann abstürzte. An einem Baum an dem Hang verfing sich der Mann. Er hatte beim Sturz ein Polytrauma erlitten. Die Wandergruppe setzte einen Notruf ab, sofort rückten fünf Bergretter aus.

Sie brachten den Wanderer zu einer Lichtung in der Nähe. Mit einem Notarzthubschrauber wurde der 69-Jährige schließlich per Seilwinde geborgen und anschließend in das Krankenhaus von Bozen geflogen, heißt es in dem Bericht. (AZ)

