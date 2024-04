Mann ist zum wiederholten Mal ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Nicht zum ersten Mal ist ein 34-Jähriger ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs. Die Polizei beschlagnahmt das Fahrzeug.

Ein 34-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in einem Pkw auf der Angelus-Silesius-Straße von einer Polizeistreife der Landsberger Inspektion angehalten worden. Die Beamten kannten den Mann bereits, da er schon des Öfteren ohne Führerschein in einem Fahrzeug unterwegs war.

Nachdem er auch gestern keinen Führerschein vorweisen konnte und bereits einschlägig aufgefallen war, hat die Polizei im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Augsburg das von dem 34-Jährigen benutzte Fahrzeug beschlagnahmt. Ein erneutes Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eingeleitet, so die Polizei. (AZ)

