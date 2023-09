Landsberg

Mann steht nach sexuellem Übergriff in Landsberg vor Gericht

In Landsberg musste sich ein junger Mann wegen eines sexuellen Übergriffs vor Gericht verantworten.

Plus Eine junge Frau lässt einen Bekannten in ihrer Wohnung übernachten. Spät nachts wird er zudringlich.

Manchmal geht es vor Gericht schnell. Nämlich dann, wenn sich alle Beteiligten im Vorfeld einigen. So geschehen am Amtsgericht in Landsberg, wo ein 29 Jahre alter Mann wegen eines sexuellen Übergriffs angeklagt war. Er zeigte sich geständig und reumütig. Dennoch muss er jetzt einige Auflagen erfüllen.

Der sexuelle Übergriff ereignete sich im Juli 2021. Damals erlebte eine junge Frau aus dem Landkreis eine böse Überraschung. Nach einem gemütlichen Abend hatte sie den 29-jährigen Zeitsoldaten, mit dem sie seit acht Jahren ein rein freundschaftliches Verhältnis verbunden hatte, bei sich übernachten lassen. Um vier Uhr morgens wäre es für ihn schwierig geworden, noch nach Hause zu kommen. Aufgrund des Alkoholgenusses war sie sofort eingeschlafen, wurde jedoch bald davon wieder aufgeweckt, dass der Bekannte ihr seine Hand unter den Slip geschoben hatte und sich an ihrem Geschlechtsorgan zu schaffen machte. Die Geschädigte stieß seine Hand weg und flüchtete ins Wohnzimmer, um die Nacht dort auf der Couch zu verbringen.

