62-jähriger Mann stirbt beim Einkaufen

Am Freitagmittag ist ein Mann in einem Supermarkt gestorben. Wie die Polizei mitteilt, brach der 62-Jährige während des Einkaufens in einem Landsberger Geschäft zusammen. Eine sofort eingeleitete Reanimation, zunächst durch andere Kunden, musste nach einiger Zeit erfolglos eingestellt werden. Ein hinzugezogener Arzt stellte eine natürliche Todesursache fest. Das Ladengeschäft war für den Zeitraum der Versorgung vorübergehend geschlossen. (AZ)

