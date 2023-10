Mann tritt in Landsberg Wohnungstür ein und bedroht Nachbarn

Ein Mann fühlt sich in Landsberg von seinen Nachbarn gestört und rastet aus. Nach der Festnahme wird er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Nach einem Streit ist in Landsberg am Donnerstagabend ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, fühlte sich der 33-Jährige durch die über ihm wohnenden Nachbarn gestört. Er trat dort die Wohnungstüre ein bedrohte die Bewohner. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte er sich wieder in seine eigene Wohnung zurückgezogen.

Dort konnte er durch Kräfte der Polizei Landsberg und des Zentralen Ergänzungsdienstes (ZED) Fürstenfeldbruck festgenommen werden. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch