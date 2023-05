Mann übersieht anderen Pkw im Kreisverkehr

Ein 19-Jähriger übersieht einen Autofahrer im Kreisverkehr und fährt ihm in die Seite seines Fahrzeugs. Es entsteht ein fünfstelliger Sachschaden.

Ein 19-Jähriger hat an einem Landsberger Kreisverkehr einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mittteilt, fuhr am Freitagabend ein Autofahrer in den Kreisverkehr bei Landsberg-Ost, kommend von der A 96. Er wurde dabei von einem aus Richtung Landsberg kommenden 19-jährigen Landsberger übersehen. Der Mann aus Landsberg fuhr dem anderen Auto in die Beifahrertüre, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand. (AZ)