Mann wird nach Unfall in Landsberg der Führerschein entzogen

Ein 80-jähriger Autofahrer missachtet im Bereich der Katharinenstraße die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers. Laut Polizei war er nicht fahrtüchtig.

Am Donnerstagvormittag ist es in Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 80-jähriger Autofahrer aus der Johann-Mutter-Straße in die Katharinenstraße ein. Gleichzeitig war ein 83-jähriger Pkw-Fahrer auf der Katharinenstraße unterwegs. Der 80-Jährige missachtete die Vorfahrt des 83-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Es blieb beim Sachschaden, der sich auf insgesamt 11.500 Euro beläuft. Bei der Unfallaufnahme wurde laut Polizei festgestellt, dass der Verursacher aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht mehr fahrtüchtig war. Daher wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)

