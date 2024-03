Mann wirft in Landsberg glühende Zigarette nach Ex-Freundin

Am Landsberger Hauptplatz eskaliert am Freitagabend ein Streit zwischen einem Mann und seiner ehemaligen Freundin.

Ein Peitinger geriet am Freitagabend am Landsberger Hauptplatz in Streit mit seiner Ex-Partnerin, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Landsberg. Die junge Frau aus Altenstadt war mit einer Freundin in Landsberg unterwegs.

Beide Frauen wurden demnach wüst beschimpft, außerdem warf der Beschuldigte eine glühende Zigarettenkippe nach seiner ehemaligen Partnerin. Hierbei wurde deren Jacke leicht beschädigt. Die Freundin der Geschädigten wurde vom Beschuldigten überdies bespuckt.

Die Polizei Landsberg ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung sowie der Sachbeschädigung. (AZ)

