Marc Ribot's Ceramic Dog sind provokant und geistreich

Plus Beim Gastspiel im Stadttheater Landsberg fehlt der etatmäßige Bassist. Der Auftritt wirkt aber dennoch nach.

Von Jörg Konrad

Alle drei sind mit eigenen Projekten weltweit unterwegs. Und so kann es passieren, dass einer von Ihnen ausfällt. Nicht, weil er einen Flieger von Bombay nach Rio verpasst hat. Sondern, wie im Fall von Bassist Shahzad Ismaily, weil dieser in New York weilte – zur Grammy Gala. Er war nominiert für Best Global Music Performance (Feist) und Best Alternative Jazz Album (Arooj Aftab Trio), ging aber leer aus. Und so saßen im Landsberger Stadttheater bei den Ceramic Dog nur zwei Drittel der regulären Band auf der Bühne.

Am Bass hingegen ein Ersatzmann: Der Punk und Jazz erfahrene Reza Askari. Und gleich vorweg – dieser erfüllte seine Aufgabe großartig, musizierte verlässlich im Sinne des eindrucksvollen Alternative-Blues-Free-Projects und gab tatsächlich manch exzellenten Impuls. Im Grunde aber keine leichte Herausforderung. Denn in einem derartigen Trio steht weniger der Einzelspieler im Zentrum des Geschehens. Meist werden entsprechend alle beteiligten Instrumentalisten gleichermaßen gefordert, sind jeweils Solist als auch Teamplayer. Alles andere wäre fatal.

