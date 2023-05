Markus Wasserle bleibt Kreishandwerksmeister

Plus Markus Wasserle aus Kaufering wird als Kreishandwerksmeister wiedergewählt. Er hat künftig eine Stellvertreterin.

Vor drei Jahren ist Markus Wasserle in die Fußstapfen von Michael Riedle getreten. Nun wurde er bei der Mitgliederhauptversammlung einstimmig in seinem Amt als Landsberger Kreishandwerksmeister bestätigt. Wolfgang Zeit stellte sich als Stellvertreter nicht mehr zur Verfügung. Seine Nachfolge übernimmt eine Frau.

Eigentlich habe Zeit diesen Schritt schon vor drei Jahren vollziehen wollen, habe sich dann entschieden, ihn bei der Amtsübernahme noch zu unterstützen, sagte Wasserle, der sich bei Zeit für dessen langjährige Tätigkeit mit einer Ballonfahrt bedankte. Künftig wird die Führungsspitze der Kreishandwerkerschaft aus Wasserle und Schuhmachermeisterin Luisa Bredschneijder bestehen. Diese ist seit 2021 auch Obermeisterin der Schuhmacherinnung und will, wie sie bei ihrer Vorstellung sagte, bei der Jugend für das Handwerk werben. Im Amt bestätigt wurden auch alle Innungsmeister sowie die Rechnungsprüfer.