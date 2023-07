Martin Stolac bleibt Vorsitzender der Landsberger SPD

Die Jahresversammlung der Landsberger SPD hat stattgefunden. Mit Stadtrat Jonas Pioch wird ein neues Mitglied in den Vorstand gewählt.

Ein einstimmiges Votum der Mitglieder der Jahresversammlung bestätigte Martin Stolac für weitere zwei Jahre als Vorsitzender der Landsberger SPD. Felix Bredschneijder, Margit Däubler und Gertud Brandl-Beuth wurden als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Regina Kaiser bekam laut einer Pressemitteilung großes Lob für ihre langjährige korrekte Verwaltung der Finanzen des Ortsvereins und ist für weitere zwei Jahre Kassenwartin.

Neues Mitglied im Vorstand der Landsberger SDP

Applaus erntete die Aushändigung des Parteibuches an Jonas Pioch, 34. “Ich bin seit 2005 in verschiedenen Jugendorganisationen politisch engagiert und seit 2008 Landsberger Stadtrat. Von Beruf bin ich Jurist und verantworte die Rechts- und Personalabteilung einer Münchener Klinik. Ich glaube, dass der Wechsel von der Landsberger Mitte in das Team einer großen Partei der richtige war, um Beruf, Familie und Kommunalpolitik zu vereinen. Gerne bringe ich mich aktiv in das SPD-Team ein“, sagte Jonas Pioch. Er wurde von der Mitgliederversammlung als Beisitzer in den neuen Vorstand gewählt.

Die Goldene Nadel für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD überreichte Martin Stolac an Frank Blum. Markus Wasserle, der SPD-Kreisvorsitzende, sicherte dem neugewählten Vorstand die volle Unterstützung durch den Kreisverband zu und gratulierte zur einstimmigen Wiederwahl. (AZ)

