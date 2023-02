Maskenatteste: Prozess gegen Arzt aus Kaufering wird erneut verschoben

Plus Ein Arzt aus Kaufering soll in der Corona-Pandemie falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt haben. Der Prozessauftakt wird nun zum zweiten Mal verschoben.

Einem Arzt aus Kaufering wird vorgeworfen, in der Corona-Pandemie massenhaft falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt zu haben. Eigentlich sollte er sich ab Donnerstag deswegen vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten, doch nun muss der Prozessauftakt erneut verschoben werden.