Landsberg

vor 38 Min.

Maskenverweigerin aus Landsberg geht in Berufung

Plus Eine Lehrerin aus Landsberg soll nach einem Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichts der Beamtenstatus entzogen werden, weil sie sich nicht an die Corona-Regeln halten wollte. Das Urteil will sie nun anfechten.

Von Vanessa Polednia

Neue Wendung im Fall einer Maskenverweigerin aus Landsberg. Das Bayerische Verwaltungsgericht München teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass die verurteilte Lehrerin Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts eingelegt hat. Das Urteil sah die Entfernung der Frau aus dem Beamtenverhältnis vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen