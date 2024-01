Landsberg

vor 49 Min.

Baufinanzierungen und Baugenehmigungen brechen im Kreis Landsberg massiv ein

Plus DasLandratsamt registriert einen starken Rückgang im Wohnungsbau. Der Bauinnungsmeister des Kreises Landsberg warnt vor langfristig negativen Folgen.

Von Christian Mühlhause

In den vergangenen Jahren hatten Baufirmen viel zu tun. Doch die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Monaten massiv verändert. Im Landkreis Landsberg wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres über 24 Prozent weniger Genehmigungen im Wohnungsbau erteilt, heißt es vom Landratsamt. Mehrere Bauträger in Deutschland mussten wegen des starken Verkaufsrückgangs schon Insolvenz anmelden. Landsbergs Bauinnungsmeister Norbert Kees äußert sich zur Situation der Firmen im Kreis und warnt vor den langfristigen Folgen für die Gesellschaft. Auch die Geldinstitute spüren die Flaute, sind aber vorsichtig optimistisch.

Die 30 in der Innung organisierten Unternehmen seien gut genug aufgestellt, um nicht in Existenznot zu geraten, sagt Kees. Noch seien Aufträge da, die bearbeitet werden müssten, und die Branche komme von einem hohen Niveau. Unternehmen wie seines, das verschiedene Dienstleistungen (unter anderem Hoch- und Tiefbau, Planungsleistungen und schlüsselfertiges Bauen) anbietet, seien nicht so massiv betroffen wie reine Bauträger, weil sie ihre Ressourcen graduell anderweitig einsetzen könnten. Im Gewerbebau gebe es zudem genug Aufträge, sagt der Innungsmeister. Auch seien Firmen im Holzbau weniger stark als jene im Massivbau betroffen. "Für Verzögerungen sorgt auch, dass die Erteilung von Baugenehmigungen nach wie vor ein Flaschenhals ist, durch den die Vorhaben durch müssen", äußert Kees. Vom Landratsamt heißt es dazu, dass die durchschnittliche Bearbeitungsdauer aktuell bei 91 Tagen liege. Wurden im Jahr 2021 noch 1042 Genehmigungen für Bauvorhaben aller Art erteilt, waren es 2022 noch 906 und im ersten Halbjahr 2023 noch 422.

