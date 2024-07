Matscho Karatscho in Landsberg: Mit dem Roller auf die Cross-Strecke

Am Samstag, 27. Juli, findet wieder das spektakuläre Vespa-Cross-Rennen „Matscho Karatscho“ auf dem Gelände des SIP Scootershops im Landsberger Frauenwald statt. Mehr als 40 Fahrer aus Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich gehen in drei Klassen an den Start.

Beim SIP Matscho Karatscho handelt es sich um ein Motorroller-Cross-Rennen auf einer selbstgebauten Rennstrecke, direkt vor der Haustüre des SIP Scootershops. Die 470 Meter lange Piste verfügt über Pendel, Wassergraben, Waschbrett, Wippe, Sprünge, enge Kurven und eine 180-Grad-Steilkurve. Anfang Oktober 2022 feierte der Matscho Karatscho Premiere und im Juli 2023 wurde die Veranstaltung wiederholt. Nun geht die dritte Auflage von 10 bis 17 Uhr über die Bühne. Kurzentschlossene können sich noch für das Cross-Rennen anmelden.

Was erwartet die Besucher darüber hinaus? Die SIPERIA wird leckere Pizzen und Paninis anbieten sowie den Grill mit Salsiccia belegen. Dazu gibt es alkoholische und nicht alkoholische Getränke. Ex-Sky-Moderator und Eishockey-Nationalspieler Harald Birk wird die Rennen zusammen mit Experte Jesco Schmidt moderieren. Lambretta Deutschland stellt die brandneuen Lambretta Modelle X300 und G350 vor und bietet Interessierten Probefahrten an. Der SIP-Flagship-Store hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet. (AZ)