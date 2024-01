Landsberg

30.01.2024

Matthias Deutschmann bietet in Landsberg bissige Satire

Plus Kabarettist Matthias Deutschmann gastiert das erste Mal bei der Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum im Stadttheater. Aktuelle Themen beleuchtet er teils spöttisch.

Von Romi Löbhard

Requisiten: ein knallroter Cellokasten, dazu Stuhl und Mikro. Das Programm des Abends im voll besetzten Saal des Landsberger Stadttheaters dürfte folglich auch mit Musik zu tun haben. Erwartet wurde vom Publikum „Mephisto Consulting“ mit Matthias Deutschmann. Der Freiburger Kabarettist gastierte zum ersten Mal bei der Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum. Und führte gleich mal seine musikalischen Künste vor – beziehungsweise erklärte er, warum er das Instrument mit auf die Bühne nimmt: „Das ist mein Dentalrollator“, schließlich sei er jetzt in einem Alter, wo Wortfindungsstörungen einsetzten.

„Da mach’ ich Musik, bis mir das entsprechende Wort einfällt.“ Dazu gibt’s eine Triggerwarnung und die Erklärung, was Kabarett ist und wie es funktioniert. Frischluft für alle, jedoch auch: „wer alle erreichen will, muss auf den Sinn verzichten“. Schon landet Deutschmann beim Gendern und der Geschlechterproblematik. „Bleiben Sie morgens so lang im Bett, bis Sie wissen, als was Sie gehen wollen.“ Aber auch: „Eine Minderheit mit einem Stern markieren – das hatten wir schon mal.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

