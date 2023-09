Landsberg

18:30 Uhr

Archäologen legen Mauerreste der alten Burg unter der Schlossbergschule frei

Am Schlossberg in Landsberg sind die Archäologen am Werk. In einem Keller stoßen sie auf einen nicht erwarteten Fund.

Seit gut einer Woche sind die Archäologen am Schlossberg in Landsberg aktiv. Sie sondieren das Gelände, auf dem einst eine Burg stand, die der Stadt ihren Namen gab. Wie berichtet, soll die dort befindliche Schule saniert und erweitert werden. Dass Archäologen dort auf Funde stoßen werden, war zu erwarten, nicht aber, dass sich direkt unter einem Keller der Schlossbergschule Mauerreste befinden. „Mit der Fundstelle innerhalb des Altbaus direkt unter der Bodenplatte haben wir so nicht gerechnet", sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei einem Pressegespräch. Beim Bau des heutigen Schulgebäudes im Jahr 1905 war die Bodenplatte offenbar unmittelbar auf die historischen Mauern gesetzt worden. Möglicherweise könnte sich an dieser Stelle die Kapelle der alten Burg befunden haben. Das lassen zumindest alte Lagepläne vermuten. Der Bericht der Archäologen soll Mitte Oktober vorliegen Bei der Öffnung der Bodenplatte im Keller des Altbaus fanden die Archäologen nun etwa ein Meter breite und 30 Zentimeter tiefe Mauerreste. Nach ersten Vermutungen deutet die Fundlage darauf hin, dass es sich dabei um Reste der alten Burg handeln könnte, wie bei dem Pressetermin gesagt wurde. Es lägen aber noch keine abschließenden Grabungsberichte vor. Für eine Beurteilung und Einordnung sei es daher noch zu früh. Der Sondierungsbericht der Archäologen soll bis Mitte Oktober vorliegen. Unter dem Keller der Landsberger Schlossbergschule wurden Mauerreste der alten Burg freigelegt. Foto: Stadt Landsberg Sondiert wird auch dem freien Gelände nördlich des Schulgebäudes, auf dem der Erweiterungsbau errichtet werden soll. Dort sind laut Pressemeldung der Stadt bislang nur kleinteilige Funde zutage getreten. Auch diese Funde müssten von den Archäologen noch detailliert ausgewertet werden. Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus hält sich ebenfalls mit einer Einordnung zurück. Die Sondierungen im nördlichen Außenbereich müssten seiner Meinung nach noch am Rand des Geländes erfolgen. Denn dort hätten sich die wichtigen Gebäude der Burg, unter anderem Palas und Kemenate, befunden. Die Bodenplatte im Keller des Schulgebäudes wird wohl wieder verschlossen Sollte es sich bewahrheiten, dass unter dem Schulgebäude noch Mauerreste der alten Burg vorhanden sind, dann werden diese laut Oberbürgermeisterin Baumgartl an Ort und Stelle bleiben. Die Bodenplatte würde wieder verschlossen werden. „Sollte es sich tatsächlich um Reste der Burgruine handeln, werden wir gemeinsam mit Landesamt für Denkmalpflege und den Architekten prüfen, ob wir diese sichtbar machen können."

Für Passanten ist der untersuchte Bereich am Schlossberg und der Rundweg derzeit gesperrt. Wie Stadtbaumeisterin Annegret Michler sagt, möchte die Stadt den Bürgerinnen und Bürger bei einer Infoveranstaltung berichten, welche Ergebnisse die Grabungen ergeben haben. Die "Landespurch" zählte im späten Mittelalter zu einer der größten Burgen Altbayerns. Von 1808 bis 1817 wurden schrittweise alle Gebäude und Mauern abgetragen. Die Tuffquader wurden für den Bau der Karolinenbrücke und der Torhäuser an der Brücke verwendet.

