Landsberg

09:24 Uhr

Mehr als 100 Neuinfektionen im Landkreis Landsberg

Im Kreis Landsberg werden wieder mehr Corona-Fälle als am Vortag verzeichnet. So viele Auffrischungsimpfungen wurden am "Booster-Impftag" durchgeführt.

Von Vanessa Polednia

Tagelang sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg und erreichte am Montag sogar mit 489,2 einen Wert unter 500er-Marke. Nun sind die Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet wieder gestiegen. Laut RKI liegt der aktuelle Wert für Dienstag, 7. Dezember, bei 549,5 und 102 neue Corona-Infektionen wurden vermeldet. In Zusammenarbeit zwischen Arztpraxen im Landkreis und dem Impfzentrum des Landsberger Landratsamts fand am Sonntag in zehn Arztpraxen mit insgesamt 14 Ärztinnen und Ärzten ein "Booster-Impftag" statt. Der Impfstoff wurde vom Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Laut Landratsamt konnten 1328 Impfungen durchgeführt werden. Darunter wären fast ausschließlich Auffrischimpfungen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg steigt Laut Landratsamt befinden sich momentan 1430 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Hinzu kommen 396 Kontaktpersonen. Die Zahl der Todesfälle stieg am Vortag auf 105. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Landsberg insgesamt 8.327 Corona-Fälle zu verzeichnen. Im Landsberger Klinikum Landsberg sind derzeit 34 Covid-Patienten und -Patientinnen in Behandlung. Davon werden fünf Personen auf der Intensivstation behandelt. Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Landrat zur Kontaktverfolgung: "Wir haben länger durchgehalten als alle anderen"



