Schon über den Landkreis hinaus wächst die Solidarität mit dem Initiativkreis Frauenhaus Landsberg e. V., mit dem Ziel mehr Gewaltschutz und ein Frauenhaus auf den Weg zu bringen. Der Vorstand freut sich riesig über die Spende der Haarschneiderei Schwabmünchen, die im Rahmen des Singoldsand-Festivals mit kreativem Einsatz und dem kostenlosen Stylen von Frisuren Gelder für den wichtigen Zweck gesammelt hat. Die große Solidarität für von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen vor Ort war sehr beeindruckend und berührend.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!