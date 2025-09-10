Icon Menü
Mehr Gewaltschutz und ein Frauenhaus

Die Haarschneiderei Schwabmünchen spendet.
Von Heidi Reiser/Margit Däubler
    • |
    • |
    • |
    Der Vorstand freut sich riesig über die Spende der Haarschneiderei Schwabmünchen.
    Der Vorstand freut sich riesig über die Spende der Haarschneiderei Schwabmünchen. Foto: Heidi Reiser/Margit Däubler

    Schon über den Landkreis hinaus wächst die Solidarität mit dem Initiativkreis Frauenhaus Landsberg e. V., mit dem Ziel mehr Gewaltschutz und ein Frauenhaus auf den Weg zu bringen. Der Vorstand freut sich riesig über die Spende der Haarschneiderei Schwabmünchen, die im Rahmen des Singoldsand-Festivals mit kreativem Einsatz und dem kostenlosen Stylen von Frisuren Gelder für den wichtigen Zweck gesammelt hat. Die große Solidarität für von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen vor Ort war sehr beeindruckend und berührend.

