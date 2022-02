Mehrere Versammlungen in Landsberg und Maskenpflicht für Spaziergänger

Landsberg rüstet sich für mehrere montägliche Versammlungen. Das Landratsamt Landsberg erlässt eine neue Allgemeinverfügung. Für die Corona-Spaziergänger gilt FFP2-Maskenpflicht.

Der Valentinstag am Montag, 14. Januar, wird in Landsberg zum großen Kundgebungstag für die Befürworter und Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen. Das Landratsamt Landsberg hat am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Demnach sind am Montag gleich drei angemeldete Versammlungen in der Innenstadt angekündigt. Erstmals haben auch Kritiker der Corona-Maßnahmen Demonstrationen angekündigt.

In den vergangenen Wochen hat es in Landsberg vor allem an Montagen stark frequentierte Versammlungen in Form von nicht angemeldeten Spaziergängen gegeben. Zum Teil gingen mehr als 1000 Menschen auf die Straße, um ihrem Unmut über die Corona-Schutzmaßnahmen Luft zu verschaffen. Die Polizei war jeweils mit Großaufgeboten vor Ort, damit alles in geordneten Bahnen verläuft und es zu keinen Aufeinandertreffen mit Gegendemonstranten des überparteilichen Bündnisses für Solidarität auf dem Hauptplatz kommt. Dort hatte das Bündnis zuletzt mehrfach angemeldete Versammlungen in einem zugewiesen Bereich durchgeführt.

Gleich drei Versammlungen auf dem Hauptplatz

Die neue Allgemeinverfügung des Landratsamtes Landsberg sieht nun unter anderem vor, dass am Montag, 14. Februar zwischen 17 und 20 Uhr geplante, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen ohne Veranstalter/Versammlungsleiter in Gestalt weiterer „Spaziergänge“ gegen die Corona-Regelungen und/oder Schutzimpfungen aufgrund erneuter anonymer Aufrufe in den Sozialen Medien rund um den abgesperrten Bereich nicht stattfinden dürfen.

Angemeldet wurden hingegen drei Versammlungen auf dem Hauptplatz: Die erste soll von 10 bis 17 Uhr mit zehn Teilnehmenden zum Thema „Journalismus und die freie Impfentscheidung“ stattfinden. Daneben wird ab 17.30 Uhr eine Versammlung mit einer unbekannten Anzahl an Teilnehmenden zum Thema „Die Ausgrenzung von Ungeimpften muss sofort beendet werden“ im südlichen Teil des Hauptplatzes stattfinden, so das Landratsamt. Abschließend findet im nördlichen Teil des Hauptplatzes ab 17.45 Uhr eine Versammlung mit rund 100 Personen statt, die sich gegen die Maßnahmenkritiker wendet.

Die geplante und unangemeldete als „Spaziergang" betitelte Versammlung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtet, wird vom Landratsamt dahingehend beschränkt, dass die Teilnehmenden zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet sind.

Am vergangenen Montag war es der Polizei erstmals gelungen, bei der nicht angemeldeten Versammlung der Spaziergänger einen Versammlungsleiter zu benennen. Gegen einen 58 Jahre alten Arzt aus Kaufering wird deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. (lt)