Landsberg

18:15 Uhr

Mehrgenerationenpark am Altöttinger Weiher in Landsberg: Ja, aber …

Plus Das Projekt kommt bei den Stadträten gut an. Doch es gibt Nachfragen zum Verkehrsaufkommen und der Finanzierung.

Von Thomas Wunder

Die Stadtverwaltung darf auf der Basis eines Rahmenplans einen Aufstellungsbeschluss für einen Mehrgenerationenpark am Altöttinger Weiher in Landsberg vorbereiten. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats im Anschluss an die Vorstellung des Konzepts einstimmig beschlossen. Zwischen Jahnplatz und Weiher sollen unter anderem Freilufthallen, Beachvolleyballplätze, ein Pumptrack, Kinderspielplätze, Tennisplätze und ein Naherholungsgebiet am Ufer entstehen. Das Konzept wurde allgemein gelobt, allerdings äußerten einige Stadträte Bedenken wegen der verkehrlichen Erschließung des Areals.

Im November 2020 stellten Alpenverein, FT Jahn, Kneipp-Verein, Jugendzentrum, die Skaterszene und die Arbeitsgruppe Radsport der Landsberger Gymnasien ihre Idee von einem Freizeitpark für alle Generationen in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats vor. Danach, so der Beschluss, sollte sich die Verwaltung mit dem Thema beschäftigen und unter anderem die Voraussetzungen für die Erstellung eines Bebauungsplans prüfen. Schon damals wurde die verkehrliche Erschließung des Geländes als kritisch angesehen.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

