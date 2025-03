Im Mai 2023 waren vier Männer auf Diebestour, erst in Memmingen und später am Tag in Landsberg. Sie hatten es auf Elektronikartikel in Fachmärkten abgesehen. Zwei konnte die Polizei festnehmen. Ein dreifacher Vater musste sich jetzt in Augsburg vor Gericht verantworten. In dem Verfahren gab es mehrere kuriose Szenen.

Christian Mühlhause

Memmingen

Landsberg