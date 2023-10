Landsberg

vor 48 Min.

Mentaler Druck: So wird an einer Landsberger Schule Jugendlichen geholfen

Mental-Health-Coach Lisa Schanderl ist in der Landsberger Schule am Luisenhof tätig.

Plus Am Dienstag, 10. Oktober, ist der internationale Mental-Health-Tag. An der Schule am Luisenhof wird jungen Menschen durch ein spezielles Programm geholfen.

Von Christina Wanner

Ein schlechter Tag in der Schule. Angefangen mit der Fünf in Mathe, dann der Streit mit dem besten Freund in der Pause. Jetzt kommen noch einige Hausaufgaben dazu, die bis morgen erledigt sein müssen - aber schnell, immerhin muss für die Chemie-Abfrage morgen in der Früh auch noch gelernt werden. Doch wenn der Druck plötzlich gar nicht mehr nachlässt und ein schlechter Tag den anderen jagt, kann das auf Dauer ziemlich auf die Psyche eines Jugendlichen schlagen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend versucht nun, mit dem bundesweiten Modellprojekt der Mental-Health-Coaches, Hilfe zu leisten. Das Projekt ist angegliedert an die Jugendmigrationsdienste, die Menschen in besonderen Lebenslagen unterstützen. Rund 80 Mitarbeiter sind dabei an 100 Schulen vertreten - zwei dieser Schulen befinden sich im Landkreis Landsberg.

Lisa Schanderl unterstützt als einer dieser 80 Mental Health Coaches das Sonderpädagogische Förderzentrum Schule am Luisenhof in Landsberg, sowie auch die Johann-Baptist-Baader-Mittelschule in Fuchstal im Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit. Dabei hat das Programm vor allem ein Ziel: die Resilienzförderung der Schüler und Schülerinnen. Dadurch, dass das Konzept sich noch in der Probephase befindet, hat Lisa Schanderl bei der Umsetzung freie Hand: „Ich bin im engen Austausch mit der Schule. Zusammen mit den Lehrern und Schülern entscheiden wir, wo der Bedarf nach Unterstützung besteht und inwiefern es in den Unterricht eingebracht werden kann.“

