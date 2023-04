Landsberg

Messerattacke am Römerhang: Auch nach dem Urteil bleiben Fragen offen

Plus Vor zwei Jahren kommt es in Landsberg zu einer tödlichen Messerattacke. Ein Tatmotiv kann auch am letzten Prozesstag nicht aufgedeckt werden.

Im Mai 2021 starb ein junger Familienvater nach einer brutalen Messerattacke in einer Wohnanlage am Römerhang in Landsberg. Nun verurteilte das Schwurgericht in Augsburg zwei Männer. Der Hauptangeklagte bekam wegen Totschlags eine Freiheitsstrafe von elf Jahren aufgebrummt. Weil er zum Zeitpunkt der Tat suchtkrank war, könnte aber schon in naher Zukunft die Verlegung vom Gefängnis in eine forensische Klinik folgen. Am letzten Prozesstag wurde deutlich: Trotz des Teilgeständnisses der Angeklagten bleiben in dem Fall viele Fragen offen.

Nach vielen Verhandlungstagen stand nur noch das Urteil aus, das der Vorsitzende Richter Roland Christiani verkündete. Der 26-jährige Hauptangeklagte, der zugestochen haben soll und seit knapp zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt, wurde wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Allerdings bejahte das Gericht in Augsburg die Anwendung des Paragrafen 64 im Strafgesetzbuch, der bei suchtkranken Straftätern zum Einsatz kommen kann und durch den sich die Haftdauer deutlich verkürzt. Dementsprechend bleibt für den Verurteilten eine Reststrafe von rund fünf Jahren und sechs Monaten. Von dieser Strafe wird noch die bereits abgesessene Untersuchungshaft abgezogen. Folglich bleibt der Mann noch rund eineinhalb Jahre in einer Haftanstalt und wird im Anschluss für etwa zwei Jahre zum Entzug in einer forensischen Klinik untergebracht. Sollte die Behandlung dort nicht den gewünschten Erfolg bringen, droht dem Mann die volle Länge der Haftstrafe.

