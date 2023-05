Michael Kießling bleibt CSU-Kreisvorsitzender in Landsberg

Die CSU im Landkreis Landsberg wählt einen neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende zieht Bilanz.

Bundestagsabgeordneter Michael Kießling bleibt Vorsitzender der CSU im Landkreis Landsberg. Das ist das Ergebnis einer Versammlung von knapp 100 Delegierten des Kreisverbands im Bürger- und Vereinszentrum Denklingen.

Turnusgemäß stand die Neuwahl eines neuen Kreisvorstands sowie der Delegierten für die Parteitage und die 2024 stattfindende Europawahl an. In seinem Rechenschaftsbericht ging Kreisvorsitzender Michael Kießling auf die Entwicklungen der vergangenen beiden Jahre ein. Insgesamt zeichnete er laut einer Pressemeldung ein positives Bild des Kreisverbands, der nach einer gewissen Stagnation während der Corona-Pandemie aktuell wieder an Mitgliedern zulege.

CSU Landsberg: Fünf Stellvertreter für Michael Kießling

Im Anschluss wählten die Delegierten Michael Kießling, der ohne Gegenkandidat antrat, nahezu einstimmig erneut zum Kreisvorsitzenden. Seine fünf Stellvertreter sind der Landsberger Landtagsabgeordnete Alex Dorow, Peter Rief aus Penzing, Kathrin Grabmeier aus Scheuring und Rainer Jünger aus Schondorf. Aus den Reihen der Jungen Union wurde deren Kreisvorsitzender Marian Cammerer aus Dießen als fünfter Stellvertreter gewählt.

Die weiteren Ergebnisse der Wahl: Kreisschatzmeister bleibt Michael Maas, Kreisschriftführer Simon Bernauer. Als Digitalisierungsbeauftragte des Kreisverbands wurde Anna Grohmann gewählt. Komplettiert wird der neue Vorstand durch die zehn Beisitzer Christian Bolz, Bettina Hölzle, Annalena Neuner, Peter Ditsch, Johannes Greulich, Franziska Weiß, Harry Reitmeir, Silke Hohagen, Liane Luge und Oliver Grüner. (AZ)

