Michael Moser holt mit deutschem Team Titel bei der Metzger-WM

Riesen Erfolg für den Landsberger Michael Moser und das deutsche Team: Bei der Metzger-WM in Sacramento holen sie den Titel.

Am Wochenende fand in Sacramento, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Kalifornien, die „World Butchers’ Challenge“ statt. Der Landsberger Metzgereiinhaber Michael Moser konnte dabei mit dem deutschen Team den Titel erringen: "Was für eine Wahnsinnsnacht bei der Siegerehrung - ich kann's immer noch nicht fassen", schrieb der 44-Jährige auf seiner Facebookseite.

Zudem wurde Fabian Schüttler (25), der in der Metzgerei Moser ausgebildet wurde, Vizeweltmeister in der Lehrlingswertung. Das deutsche Team gewann außerdem in den Kategorien "Beste Rinderbratwurst" und "Beste Gourmetbratwurst". Michael Moser wurde ins sechsköpfige Allstar-Team des gesamten Wettbewerbs berufen.

13 Nationen kämpfen bei der Metzgerei-WM um den Titel

Auch Katharina Bertl (32), die in Mosers Metzgerei arbeitet, war Teil der sechsköpfigen deutschen Mannschaft – die anderen drei Mitglieder kommen aus Schwaben, Franken und Berlin.

Insgesamt 13 Nationen stellen Teams in der Seniorenklasse - darunter Italien, Frankreich, Neuseeland, Australien, Brasilien, Wales, die USA, Kanada oder Island. Jedes Team bekomme „das Rohmaterial“ gestellt, erklärte Michael Moser gegenüber unserer Redaktion im Vorfeld: ein halbes Schwein, ein halbes Rind, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen. Anschließend hätten sie drei Stunden und 15 Minuten Zeit, die Tiere zu zerlegen und zu veredeln.

Am Ende werde das Fleisch in verschiedenen Variationen und schön angerichtet auf einem großen Tisch präsentiert – eine Jury bewerte das Ganze.

